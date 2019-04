DA REVISTA MONET



A atriz Jenna Jameson compartilhou uma montagem na conta dela no Instagram comparando fotos que mostram o corpo dela antes e depois de uma dieta intensa. Hoje aos 44 anos a ex-Rainha do Pornô explicou na legenda do post que deu início à dieta logo após ao nascimento do terceiro filho, quando ela foi diagnosticada como pré-diabética por seus médicos pessoais.

“Eu não queria compartilhar essa montagem”, escreve a celebridade na legenda.

“Mas depois eu refleti sobre isso e realizei como é importante normalizar os corpos verdadeiros das mulheres. Tudo é normal e bonito. A minha transição me ajudou a compreender como eu tinha uma conexão nada saudável com o meu corpo. Eu cheguei a estar pré-diabética e era muito preguiçosa. Hoje eu estou saudável e consigo das conta das minhas crianças. Aleluia!”, comemorou a celebridade.

Depois ela finalizou: “Lembrem-se, essas montagens não são apenas para mostrar a minha magreza, mas mostrar o trabalho pesado e a minha atenção com a minha saúde. São anos de recalibração e foco. Lembrem-se como sua preciosa saúde é importante”.

Ao longo dos últimos meses, Jenna Jameson vem fazendo vários posts semelhantes a esse mais recente, sempre comparando seu corpo atual com a forma física dela antes do início de seu regime e logo em seguida ao nascimento de sua segunda filha. Afastada da indústria pornográfica desde 2008, a celebridade trabalha principalmente como influenciadora digital ao longo dos últimos anos.

Reprodução/Instagram Uma montagem compartilhada pela atriz Jenna Jameson

