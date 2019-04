DO METRÓPOLES



Stefhany Brito finalmente abriu o jogo acerca do término de seu relacionamento com o jogador Alexandre Pato, que vive, atualmente, um romance com Rebeca Abravanel. Em entrevista ao portal UOL, a atriz desabafou sobre as várias críticas que recebeu por causa do breve casamento, que durou somente nove meses. O casal se separou em 2010.

De acordo com Stefhany, se tudo tivesse acontecido em 2019, seria diferente. “Apontar o dedo é tão mais fácil do que você tentar olhar com carinho pra situação. Mas acho que hoje essas pessoas que criticaram seriam julgadas, acho que tem uma união maior, das pessoas tentarem entender a situação, olharem antes de julgar e dar opinião”, disse.

“Acho que a melhor resposta nunca é resposta, é atitude. Eu nunca respondi. Estou aqui feliz da vida trabalhando, casada, superfeliz com minha família. No final das contas é isso que importa”, afirmou Sthefany, que aproveitou para comentar o sucesso do irmão, Kayky Brito, na TV.

No ar em Verão 90, da Globo, Kayky mantém boa relação com a atriz, que estará na macrossérie Jezabel, da RecordTV. “O pouco que eu vejo, ligo, comento, falo que a cena ficou legal… e ele escuta. A gente é muito parceiro na vida e no geral. No trabalho não seria diferente”, finalizou Sthefany.

Pai dos atores morreu

Morreu, em 27 de novembro, o pai biológico dos atores Kayky e Sthefany Brito. Nas redes sociais, o rapaz fez uma rápida homenagem ao falecido e citou a mãe de seu pai. A causa da morte não foi divulgada pela família.

“Você foi visitar a Vó Nanci que você tanto sentia saudade, então tenho certeza que está feliz. Te amo, meu palmeirense-pai-poeta-vagabundo-ídolo”, escreveu o ator.

Os fãs do artista prestaram solidariedade à família durante o momento de luto. “Meus pêsames! Espero que seu coração esteja sereno com a certeza de que Deus sabe tudo o que faz!” e “Conforto e muito amor em um momento como esse” foram algumas das declarações.

