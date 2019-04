DA CARAS



Os fãs do sertanejo Cristiano Araújo ficaram revoltados após a conta do músico ser desativada do Instagram.

Após muita repercussão, os internautas lotaram o Twitter e se pronunciaram sobre o assunto.

"Devolvam a conta do Cristiano Araújo. Por favor", pediu um fã; "Por conta da não movimentação, o instagram removeu a conta do Cristiano Araújo e eu tô tão triste", ressaltou outra; "Falta de respeito com a família e fãs", afirmou um terceiro.

Segundo o portal G1, o aplicativo de fotos ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

O perfil tinha 1.9 milhão de seguidores e 1833 publicações.

Cristiano faleceu no dia 24 de junho de 2015, aos 29 anos.

O automóvel em que ele estava, uma Range Rover, capotou na BR-153, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás.

O artista foi levado em estado grave para o Hospital Municipal de Morrinhos e depois transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. Allana Moraes, namorada de Cristiano de 19 anos, morreu no local.

Os dois estavam no banco de trás do carro e não usavam cintos de segurança.

Fonte: https://caras.uol.com.br/musica/instagram-exclui-conta-de-cristiano-araujo-e-revolta-fas.phtml