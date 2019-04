DO METRÓPOLES



O ator Phellipe Haagensen se envolveu em um escândalo na última segunda-feira (15/04/19), após sua ex-mulher acusá-lo de agressão verbal. Monique Lage registrou um boletim de ocorrência contra o ex-global na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) do Rio de Janeiro. Haagensen foi demitido da emissora carioca em 2011.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Monique procurou pelo ex-marido em sua casa, no Vidigal, para cobrar a pensão do filho, de 14 anos. Conforme o boletim, Monique e Haagensen discutiram e ela sofreu com o peso das palavras dele. O ex-ator teria, ainda, ameaçado matá-la.

À coluna, amigas de Monique informaram que a pensão equivale a menos de R$ 200 mensais. Haagensen tem mais sete filhos, conforme relatos de fontes à jornalista. O artista ficou conhecido por interpretar Bené em Cidade de Deus (2002), e seu último trabalho na TV foi em Força-Tarefa (2009-2011).

Fonte: https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/ator-e-acusado-de-agredir-ex-mulher-e-ameaca-la-de-morte