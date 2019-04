DO EXTRA



Dois estudantes italianos foram multado, cada um, em 13,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 60 milhões) por um incêndio causado em uma floresta na região de Como, após a realização de um churrasco.

Os rapazes, ambos com 22 anos, estavam cozinhando dentro de uma propriedade pertencente a um de seus avós quando o fogo começou, em dezembro passado.A multa foi calculada por funcionários locais com base em uma fórmula usada para determinar a extensão dos danos causados pelo incêndio.

Um dos estudantes disse à imprensa italiana que eles estavam sendo "bodes expiatórios" para a tragédia ambiental.Em depoimento ao jornal italiano "La Stampa", um dos estudantes universitários disse que "lamentava profundamente" o ocorrido, mas que havia várias causas para o incêndio.

"Somos os bodes expiatórios de um incêndio que não pode ser explicado", disse ele, acrescentando: "Nós somos as reais vítimas reais dessa história"."[Nós] imediatamente alertamos a brigada de incêndio e nos jogamos nas chamas para tentar conter o fogo", disse ainda.

Os investigadores, no entanto, rastrearam os vestígios do incêndio, chegando até a propriedade e disseram que ele havia sido iniciado por brasas do churrasco, amplificadas pelas condições extremamente secas. Os dois jovens foram considerados co-responsáveis, juntamente com o dono da propriedade.

O incêndio durou vários dias, destruindo cerca de 1.000 hectares de floresta no Monte Berlinghera, na Itália - o dano causado a cerca de 100 hectares foi considerado irreversível.Os jornais locais informaram que o regulamento prevê multa que pode variar de R$ 500 a R$ 2.600 por metro quadrado. O dano em questão, portanto, foi estimado em cerca de 6.840 metros quadrados - resultando em uma multa que poderia variar entre R$ 3,4 milhões e R$ 160 milhões.

A advogada de um dos acusados disse ao jornal que qualquer sentença deveria ser mais realista.

"Qual é o sentido de impor uma sanção administrativa... já sabendo que os dois meninos, ainda estudantes, não podem pagar essa multa?", ela disse.No entanto, o promotor disse ao jornal local "Il Giorno Como" que a multa foi "um sinal de que precisamos pressionar as pessoas para uma maior responsabilidade na proteção do meio ambiente".Reportagens da imprensa italiana também sugerem que os rapazes poderiam ser responsabilizados em outras ações feitas por proprietários de imóveis que foram afetados pelo incêndio.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/italianos-fazem-churrasco-no-meio-da-floresta-levam-multa-de-quase-120-milhoes-23608915.html