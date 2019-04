Do ISTO É



Milhões de usuários do aplicativo de fotos Instagram – e não apenas dezenas de milhares – tiveram suas senhas armazenadas em servidores internos em formato não criptografado, informou a rede social Facebook nesta quinta-feira, que revisou suas estimativas anteriores.

“Encontramos novas senhas do Instagram armazenadas em formato legível, e hoje estimamos que o problema tenha afetado milhões de usuários do Instagram”, disse o Facebook em uma atualização de seu blog publicado em 21 de março.

A empresa-mãe do Instagram revelou que as senhas de centenas de milhões de usuários haviam sido armazenadas em servidores internos de forma não criptografada, alegando que não havia violações de segurança, antes de assegurar que os problemas técnicos haviam sido resolvidos.

Também observou que o problema afetou “centenas de milhões de usuários do Facebook Lite”, uma versão simplificada do site para conexões de Internet de baixa qualidade, “dezenas de milhões de outros usuários do Facebook e dezenas de milhares de usuáriosdo Instagram”.

O grupo, que afirma ter 2,3 bilhões de usuários ativos em todo o mundo, também confirmou nesta quinta que nenhum uso mal-intencionado dessas senhas foi identificado.

Há mais de dois anos, o grupo tem lidado com repetidas controvérsias, desde a manipulação da rede para fins políticos por países ao gerenciamento dos dados dos usuários, que formam a base de seu modelo de negócios.

Fonte https://istoe.com.br/facebook-armazenou-milhoes-de-senhas-do-instagram-sem-criptografa-las/