DA CARAS



Gisele Itié usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 19, para lamentar a morte do ex-namorado, Rodrigo Gimenes, que faleceu no último dia 12.

A atriz e o empresário ficaram juntos entre 2011 e 2012.

"Tu, o mais nobre. Cheio de lealdade e amor. Cada célula sua exclamava por vida. Sua gratidão, sempre, por tudo e por todos. Tu! Nosso esportista predileto. Venceu! Tornou a sua história, uma das mais belas e corajosas. Sua alma iluminada e guerreira fez todos à sua volta crescerem e se orgulharem de somar a vida contigo. Tu, o mais amado de todos. Obrigada, momo, e como prometido, será espalhado o nosso amor. Tão verdadeiro e transmutável. É, a gente transcendeu, sempre boiaremos juntos. Te amo", declarou ela, ao postar uma foto com o moço.

No dia de seu falecimento, Gisele também veio a público expressar seus sentimentos.

"Hoje ele partiu. Só minha alma sabe o quanto preciso de luz", desabafou ela.

Fonte: https://caras.uol.com.br/tv/giselle-itie-lamenta-a-morte-de-ex-namorado.phtml