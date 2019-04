DA REVISTA MONET



A mãe da atriz e duquesa Meghan Markle chegou a Londres para o nascimento do bebê esperado pela filha e pelo Príncipe Harry. De acordo com o site Entertainment Tonight, a professora de yoga e assistente social Doria Ragland já está hospedada na residência da filha, nas instalação do Castelo de Windsor, e está à disposição para auxiliá-la no trabalho de parto.

A expectativa é que o bebê nasça a qualquer instante, sendo esperado que ele venha ao mundo entre os últimos dias de abril e o início do mês de maio.

Em outubro do anos passado, quando Markle e Harry tornaram pública a gravidez, Ragland deu um breve depoimento aos assessores da família real. A fala da futura vovó foi enviado à imprensa internacional afirmando: “A Sra. Ragland está muito feliz com essa novidade adorável e está muito ansiosa por receber seu primeiro neto”.

Em maio do ano passado, Ragland foi a única familiar de Markle presente no casamento real da filha com o Príncipe Harry. Assim como Meghan, ela também é afastada de Thomas Markle, ex-marido dela e pai de sua filha. Ela inclusive também esteve presente ao lado da filha nos primeiros meses de gravidez no final de 2018, tendo retornado aos EUA logo depois e ficado em seu país desde então.

A grande torcida por parte de fãs da família real e súditos britânicos era que o bebê, ainda sem sexo revelado, tivesse vindo ao mundo ontem, dia 21 de abril, aniversário da Rainha Elizabeth 2ª. A data ocupava a primeira posição nas listas das tradicionais casas de apostas britânicas.

No entanto, a data passou, mas acredita-se que a cada dia que passa, o parto da atriz e duquesa está mais próximo.

Getty Images Meghan Markle e a mãe Doria Ragland

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/mae-de-meghan-markle-chega-londres-para-nascimento-de-bebe-real.html