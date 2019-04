DA CARAS



Patricia Abravanel usou as redes sociais na noite de domingo, 22, para mostrar alguns detalhes da circuncisão do seu filho recém-nascido, Senor.

Ao lado o marido, Fábio Faria, a loira mostrou Silvio Santos e Iris Abravanel durante a celebração.

"Foi uma grande alegria e um momento único celebrar a circuncisão do pequeno Senor junto com o Pessach e a Páscoa; festas que simbolizam tanta vida e tanta vitória. O Pessach marca a libertação do povo judeu da escravidão. O domingo de Páscoa marca a ressureição de Cristo e o começo de um novo tempo. Nesse dia tão especial tivemos a honra de reconhecer a fidelidade e bondade de Deus junto daqueles que amamos e também um momento de reafirmar nossa aliança com esse Deus maravilhoso! “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.”(Josué 24)

Desejo a todos um Pessach de liberdade na alma e uma Páscoa cheia de vida e vitórias!! Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância", escreveu ela.

A família também comemorou o Pessach, festa judaica que marca a libertação dos hebreus da escrevidãdo do antigo Egito.

Senor é o terceiro filho de Patricia com Fabio. Eles também são pais de Pedro, de 4 anos e Jane, de 1. O bebê nasceu com 47 cm e pesando 3.335 kg, por meio de parto cesariana. "Veio com muita saúde para alegrar ainda mais a nossa família! Obrigada meu Deus por tanto amor", celebrou.

Reprodução/Instagram Silvio Santos

Fonte: https://caras.uol.com.br/bebe/silvio-santos-celebra-circuncisao-do-neto-senor-momento-unico-patricia-abravanel.phtml