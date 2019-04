DO METRÓPOLES



A nova versão de Éramos Seis tinha como certa a participação de Cleo (ex-Pires) ao lado da mãe, a consagrada Glória Pires. Porém, a dobradinha familiar não vai acontecer.

De acordo com o site Notícias da TV, ela foi reprovada nos testes. Quem ficou com o papel de Maria Isabel foi a atriz Giullia Buscacio. Até março, o nome de Cleo era visto, inclusive, no kit de produção, material promocional enviado pela Globo às agências de publicidade.

Mas, logo depois do Carnaval, Giullia Buscacio foi chamada para um teste e parece ter conquistado o diretor artístico da trama, Carlos Araújo. Assim, ela emenda duas novelas: sai de O Sétimo Guardião, na qual faz Elisa, direto para Éramos Seis, que tem estreia marcada para 1º de outubro.

Gloria Pires viverá Lola, a protagonista. Antonio Calloni será Júlio, o patriarca da família Lemos. Estão no elenco também Cássio Gabus Mendes, Susana Vieira, Simone Spoladore, Maria Eduarda Carvalho, Ricardo Pereira, Caco Ciocler, Kelzy Ecard, Ellen Rocche, Stepan Nercessian e Walderez de Barros.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/reprovada-em-teste-cleo-ex-pires-perde-chance-de-atuar-com-mae