Realizar sonhos e ensinar inglês. São esses os objetivos do professor Thiago Peniche, que criou um curso totalmente gratuito para transexuais e travestis. Com aulas semanais, o rapaz de 21 anos se encontra com seus novos alunos na Igreja da Comunidade Metropolitana, no Centro do Rio.

O trabalho é voluntário e não conta com patrocinadores. A primeira turma, que começou a ter aulas em março, tem entre 12 e 15 alunos. Thiago diz que é uma oportunidade de mudar a vida de pessoas que não tiveram a mesma condição que ele, que também é transexual.

“A população transexual sofre muito no Brasil, [a sociedade] marginaliza a gente. A gente vive uma situação de violência sistemática, a gente morre todo dia. A gente é impedido de acessar o mercado de trabalho e âmbitos educacionais. Só que eu tive o privilégio de aprender, mas a maioria das pessoas trans como eu não teve. Não sou uma regra, sou exceção”, conta Thiago

Ele explicou que teve a ideia de transformar sua vocação em uma ferramenta de mudança social logo após voltar de um intercâmbio no Canadá. Segundo Thiago, o curso oferece uma oportunidade e segurança.

“Esse curso propõe um ambiente de segurança e socialização entre essas pessoas, para que elas se sintam à vontade para o momento do aprendizado. Aprender uma segunda língua em um ambiente onde eles não vão sofrer julgamento algum. Porque a maioria das pessoas trans não consegue nem terminar o ensino médio. E as pessoas querem aprender, só que falta oportunidade.”

O Projeto Es(trans)geiros se tornou realidade com a ajuda do pastor Luís Gustavo, que ofereceu abrir as portas da igreja que comanda no centro da cidade. O caminho dos dois se cruzou em uma rede social e mudou a vida de várias outras pessoas.

“A igreja está aberta de todas as formas, porque a gente tenta, enquanto igreja, influenciar para o bem comum com foco nas pessoas LBGTs, mas não somente. E é bom enfatizar que esse projeto é um projeto de protagonismo das pessoas trans. É um projeto do professor Thiago com essas pessoas. Nós igreja entramos somente como parceiros”, diz o pastor, que comanda a Igreja da Comunidade Metropolitana no Rio há pouco mais de um ano.

O pastor diz que o foco da igreja, que ele chama de "a primeira inclusiva do mundo", é receber pessoas LGBTs. "A gente está em busca dessas pessoas que foram excluídas ou até quem nunca entraram em uma igreja, mas desejam ouvir a proposta de Cristo”, conta Luís Gustavo.

E, para Thiago, a junção de um espaço religioso e o acolhimento das minorias não poderia ser de forma melhor. “Quando eu vim pela primeira vez na igreja e vi a junção do crucifixo e a bandeira escrita ‘Deus ama todas as pessoas’, aquilo mexeu muito comigo.”

Doações anônimas

Para dar o pontapé no curso gratuito, Thiago criou uma “vaquinha” para arrecadar dinheiro para comprar material escolar e também para custear as passagens dos alunos. No começo, conseguiu R$ 100, e logo depois vieram outras quantias de forma anônima pela internet.

“No início, estipulei a meta de conseguir R$ 100 por mês. Mas eu percebi que com todos os gastos precisaria um pouco mais. Além do custo da passagem, com alunos que saem de Duque de Caxias, Saracuruna, Marechal Hermes, Bangu, a gente também gasta com o material usado nas aulas e também um lanche”, conta Thiago.

Ele vê em seus alunos o seu reflexo e a dificuldade de ser uma pessoa trans e passar por transformações.

“O meu período de transição foi muito difícil, claro. Mas eu tive muito apoio familiar e dos meus amigos. Isso mudou a minha vida. Se eu tivesse sofrido tudo que eu sofri sem o apoio deles não sei o que teria acontecido comigo. E eu sou muito grato por isso. E todas as pessoas trans precisam disso: apoio. E não é tão difícil apoiar alguém e amar alguém”, diz.

