Silvio Santos recebeu Lívia Andrade e Leo Dias no Jogo das 3 Pistas, em seu programa, exibido no domingo (21/04/19). Ao longo da competição, o apresentador tirou uma charada para lá de sem graça, que rendeu assunto nas redes sociais. Silvio fez piada com a virgindade de Maisa Silva, de 16 anos.

O game de perguntas e respostas contou com as pistas “A Lívia não é”, “A Helen Ganzarolli não é” e “A Maisa é”. A resposta, anunciada pelo próprio Silvio, era “Virgem”. No programa a articulação não ganhou importância, mas, no Twitter, o dono do SBT foi massacrado.

“Que lixo o Silvio Santos falando da virgindade da Maisa como entretenimento pro programa dele, uma garota de 16 anos”, “Gente, que absurdo essa brincadeira com a Maisa” e, com muita ironia, “Que engraçadão Silvio fazendo brincadeira com a virgindade da Maisa” foram algumas das reações dos internautas.

