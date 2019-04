DA QUEM



Bar Refaeli está enfrentando uma polêmica envolvendo a justiça. Segundo o site espanhol 20 Minutos, a top, que foi foi acusada de evasão fiscal e lavagem de dinheiro pelo governo israelense no início do ano, deverá pagar ao menos € 4 milhões, o equivalente a R$ 17,7 milhões na cotação atual.

Bar Refaeli teria supostamente ocultado valores de bens ao Fisco. A modelo tentou recorrer em segunda instância, alegando que sua captação monetária e o centro de sua atividade financeira acontecia nos Estados Unidos entre 2009 e 2010, período que lhe está sendo cobrado, e não em Israel.

Segundo o veículo, no recurso, a equipe de defesa de Bar Refaeli chegou inclusive a mencionar o relacionamento da modelo, na época em questão, com o ator Leonardo di Caprio, com quem morava nos Estados Unidos.

O Tribunal do Distrito de Lod, que fica em Israel, anunciou na última segunda-feira (22) que não aceitará o recurso da modelo. De acordo com o Times Israel, o juiz que atende o caso insiste que no período a modelo residia sim em Tel Aviv, e que se mantinha nos Estados Unidos como estrangeira, e não como moradora.

A equipe de defesa de Bar Refaeli deverá recorrer mais uma vez a decisão perante o Tribunal. A sentença foi baseada em uma investigação envolvendo a modelo e seus pais em sonegação fiscal e suspeita de lavagem de dinheiro.

Entenda o Caso

Bar estaria sendo investigada por anos, e as autoridades acreditam que ela tentou escapar do pagamento do imposto de renda em Israel dizendo que sua principal moradia era nos Estados Unidos, enquanto alegava ao governo americano o contrário.

Em meados de janeiro, ela foi indiciada por lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Na época, as autoridades em Israel já a acusavam de tentar esconder mais de US$ 6 milhões - ou R$ 22,5 milhões -, do fisco do país.

O governo israelense afirma que as declarações de Bar são obscuras entre 2006 e 2012, e que quando ela declarava estar vivendo com DiCaprio em terra americanas na verdade morava em Tel Aviv usando o nome de um parente.

Os pais de Bar, Tzipi e Rafi Refaeli, também foram acusados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal como resultado da mesma investigação. O advogador da top, Moshe Mizrahi, diz que as autoridades fiscais israelenses estão suspendendo um acordo negociado com a modelo em 2009 e que ela "não escondeu nada"

Bar, de 33 anos, é casada com o empresário Adi Ezra e tem duas filhas com ele, Liv, de 2 anos, e Ezra, de 1. A top e DiCaprio namoraram entre 2005 e 2009.

