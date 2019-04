DA VEJA SP



O ex-goleiro Edson Cholbi Nascimento, filho do maior jogador de futebol da história, Pelé, pode perder o benefício do regime semiaberto por entrar na cadeia portando um relógio de pulso e algumas vitaminas.

Condenado a mais de doze anos de prisão por associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, Edinho sai de manhã para trabalhar e precisa voltar no fim da tarde para a penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, no interior.

No dia 30 de janeiro, às 16h45, o ex-atleta passou por uma revista, feita por carcereiros, que encontraram os objetos dentro de uma mochila.

Como o ingresso de equipamentos e medicamentos é proibido no sistema penitenciário, Edinho recebeu uma punição de dez dias de isolamento e foi aberta uma sindicância que pode culminar com a regressão do regime. Em depoimento à direção da unidade, o filho de Pelé disse que voltava de uma escolinha, onde ministra aulas de futebol para crianças carentes, e se esqueceu da proibição.

“Foi um ato impensado e rotineiro”, afirmou. Na defesa escrita, seu advogado, Eugênio Malavasi, alega que houve um lapso por parte de seu cliente e que ele pede desculpas”. O caso será analisado pelo juiz responsável pela execução da pena.

Enquanto se defende do processo administrativo, Edinho tenta a remissão da condenação por dias trabalhados, o que poderá levá-lo ao regime aberto. Ele foi preso pela primeira vez em 2005, juntamente com outras nove pessoas, na Operação Indra, do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), sob a acusação de envolvimento na quadrilha de seu amigo de infância Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho.

Na ocasião, Edinho admitiu ser dependente de drogas, ficou preso por seis meses e depois foi condenado a 33 anos de detenção (a pena foi diminuída em instâncias superiores).

