Marina Ruy Barbosa estaria disposta a colocar um ponto final na polêmica envolvendo ela, Débora Nascimento e José Loreto desde fevereiro deste ano. Portanto, segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, do quadro A Hora da Venenosa, a ruiva foi atrás da morena para solicitar uma conversa.

O encontro, conforme Fabíola, ocorreu em um restaurante da Globo, e o clima entre as atrizes era de tensão. Embora falassem sobre perdão, sem levantar a voz ou causar alvoroço, as jovens não selaram a paz. Após o almoço, Débora teria recorrido a amigas e desabafado.

A elas, teria se mostrado indignada com a “coragem” de Marina em procurá-la. Além disso, Débora não teria perdoado a colega verdadeiramente. Nada mais foi divulgado acerca do diálogo das famosas. Procurada pelo Metrópoles, a assessoria de imprensa de Marina não se pronunciou até a última atualização desta matéria.

Traição e amante

Após Débora expulsar José Loreto de casa e acusá-lo de traição, segundo o jornalista Leo Dias, Marina foi apontada como pivô da separação. Ela fez vários desabafos na época e negou qualquer envolvimento com o ator, com quem vive um par romântico na novela O Sétimo Guardião. Débora nunca se pronunciou sobre a suposta amante do marido, com quem reatou o casamento.

