DO G1



Já pensou em doar um tempo pra ajudar pessoas? Em Curitiba, a auxiliar administrativo Janaína Estevão, que está desempregada, decidiu ocupar o pouco tempo livre entre as tarefas de casa e dos cuidados com os dois filhos para se doar e ajudar a quem precisa.

"Se você está precisando de companhia pra ir em alguma consulta médica, se tem uma mãe ou uma vózinha que precisa, ou você que acabou de virar mamãe e está precisando de uma mão amiga pra passar uma vassoura na casa, dobrar uma roupa, passar um cafezinho com bolo de fubá, ou mesmo pra olhar o baby enquanto você toma um banho mais demorado, ou se quiser apenas conversar estou aqui", disse Janaína no post.

Ela explicou na postagem que, mesmo cuidando da casa, dos filhos e do marido, sempre sobra um tempinho de sobra. "Farei sem custo, de coração, sempre levo comigo que sempre temos que oferecer o melhor de nós", completou o post.

A intenção foi publicada em um grupo só de mulheres no Facebook e alcançou, em menos de dez dias, mais de 17 mil curtidas e três mil comentários de pessoas elogiando a atitude e aceitando a ajuda oferecida pela curitibana, que tem 32 anos.

Ao G1, ela contou que não imaginava tamanha repercussão e que recebeu muitas mensagens de pessoas que simplesmente queriam desabafar. "Eu recebi muitas histórias de pessoas que acabaram de se separar e outras que disseram até ter sofrido violência dentro de casa. Eu ouvi e indiquei alguns contatos de psicólogos que atendem gratuitamente e passei. Elas ficaram bem gratas", argumentou Janaína.

Além disso, segundo ela, já surgiu convite pra um café da tarde com várias mulheres, doação de sangue, visita pra uma paciente com câncer, entre vários outros.

"Mas o que eu mais fiquei feliz foi que outras pessoas se propuseram a fazer a mesma coisa. Eu me sinto como se estivéssemos formando uma corrente do bem", comemorou a paranaense.

A ideia do post

Janaína contou que a ideia de doar o tempo pra simplesmente ajudar as pessoas surgiu da simples vontade de fazer o bem.

"Eu não imaginava. Eu achei que meu post ia passar direto porque nos dias de hoje impera é o medo e a desconfiança. Então, eu achava que muita gente não ia dar bola por medo de não me conhecer", contou Janaína.

O post foi feito no domingo (14), durante a noite, quando normalmente Janaína costuma programar a semana.

"Eu fiquei pensando se seria na próxima semana que eu conseguiria um emprego. E como eu quero um emprego bom, fiquei me questionando se o que eu estava fazendo era o suficiente pra conseguir algo bom. Então, se eu quero receber, eu tenho que fazer algo em troca. Foi isso que eu pensei naquele momento", lembrou.

Projeto voluntário

Janaína já administra um trabalho voluntário, também na capital paranaense, há sete anos, em asilos e vários locais públicos.

"Eu sempre participei de ações voluntárias junto com a minha mãe e com a minha irmã mais velha. Elas são as minhas inspirações. Elas sempre fizeram isso desde que eu era pequena, então eu vivi e cresci vendo isso e peguei gosto pela coisa", destacou.

O projeto se chama Bambolê e tem várias ações temáticas durante o ano como, por exemplo, Páscoa, festa junina, Dia das Crianças, entre outras.

"Todo mundo é bem-vindo. Nós não temos discriminação e nem regra nenhuma. Quem quiser chegar, vai poder participar com a gente", argumentou Janaína.

Fonte: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/04/24/curitibana-desempregada-oferece-tempo-para-ajudar-pessoas-e-post-viraliza-em-rede-social.ghtml