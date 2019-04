DO EXTRA



O promoter David Brazil pediu desculpas e disse que não teve "a intenção de ser escroto" após ser criticado ao deixar um comentário polêmico na foto do apresentador Gominho.

Amigo das celebridades e com um programa no rádio, Gominho posou com os ex-BBBs conhecidos por participar do grupo "gaiola" no reality show, Hana Khalil, Gabriela Hebling e Rodrigo França e escreveu na legenda da imagem.

"Sabe aquele lance de vidas negras??? Então... Elas importam, SIM", escreveu em referência ao movimento americano "Black Lives Matter" em defesa das pessoas negras contra a violência policial.

David Brazil não gostou da legenda e escreveu na publicação:

"TODAS AS VIDAS IMPORTAM MEU BEM! TO DAS! Independente de cor, raça ou religião".

Após a repercussão do comentário, Preta Gil e Gominho criticaram David Brazil e o convidaram para uma conversa.

"David, quando você pode ir na minha casa para a gente conversar e eu te dar uns livros para você ler? Se por acaso você tenha escrito de brincadeira isso não tem a menor graça!! Já faz tempo que te falo para você pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo antes de escrever bobagens que fere muitos dos seus!! Tô aqui!!", disse Preta Gil em resposta ao comentário de David Brazil.

Já Gominho escreveu para David:

"Meu amigo querido e seguidores, eu não vou discutir com vocês aqui, o quanto meu povo sofreu e sofre até hoje de forma "despretensiosa" e cega!!! Te amo e espero que um dia você antes de morrer, perceba as injustiças que meu povo negro vive diariamente de forma que ninguém no seu corre do dia a dia e egocentrismo perceba!!!!".

Após quase quatro mil comentários, e a maioria com críticas, David Brazil se desculpou na publicação:

"SE ERREI PEÇO PERDÃO! Sempre mexo com o Gominho e ele comigo aqui no insta, DESCULPA MESMO! NÃO TIVE A INTENÇÃO DE SER ESCROTO COM NINGUÉM E RACISTA NUNCA, JAMAIS".

Após o pedido de desculpas, David Brazil postou uma foto fazendo o sinal de paz e amor com as mãos e Preta Gil comentou:

"Muito linda ela!!!! Me chama pra ler uns livros sobre como ser tão gatinha kkkkk te amo, mi amor. Vamos juntos sempre".

