Otaviano Costa comanda normalmente o programa No Ar, na Rádio Globo, na manhã desta quinta-feira (25). O apresentador, que, após 10 anos, anunciou seu desligamento da TV Globo na tarde de quarta-feira (24), está à frente do programa diário de rádio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

Procurada por QUEM, a assessoria de imprensa de Otaviano informa que a permanência no comando do No Ar será estudada. "Ele ainda está avaliando", afirmou a representante do apresentador, sem detalhar datas para uma definição dos próximos passos.

O desligamento de Otaviano da TV aconteceu de maneira amigável. "Com o encerramento da primeira temporada do Tá Brincando, o apresentador Otaviano Costa procurou a Globo e propôs não renovar seu contrato, que termina no fim de maio, já que neste momento, não há previsão de data para a segunda temporada do programa. Após 10 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e está em sintonia com as transformações e as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado. A Globo continua de portas abertas para discutir projetos com o apresentador, a qualquer momento e para qualquer plataforma do Grupo Globo", afirma o comunicado sobre a saída da televisão.

Em entrevista para QUEM ao lançar a nova sede da rádio em São Paulo, ele afimou acreditar que a experiência na televisão o ajuda no rádio. “Trouxe minha cultura de televisão para cá. Diferentemente de rádio, em que tudo é bem imediato, a TV se preocupa muito com a pré-produção. Consegui estabelecer aqui no rádio esta cultura mais próxima da televisão, de ter o roteiro, de ter reuniões... Isso organizou a minha vida.”

