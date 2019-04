Cantor Leonardo lamentou a morte do compositor Nilton Lamas na rede social e falou da parceria dos dois

Compositor de "Entre tapas e beijos”, música que projetou nacionalmente a dupla Leandro e Leonardo, Nilton Lamas, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira (25).

A notícia foi dada pelo filho dele, Regis Lamas, em uma rede social, informando ainda sobre o velório a partir das 19h, na Câmara Municipal de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, cidade onde o músico viveu e morreu. Ele compôs a música em parceria com Antônio Bueno.

“Sem palavras nesse momento, Descanse em paz meu eterno papai Nilton Lamas”, publicou o filho, que em seguida falou sobre o velório e o sepultamento, previsto para Santo Antônio da Barra, também no sudoeste do estado.

Em seu Instagram, o cantor Leonardo falou da sua relação com o compositor e agradeceu a parceria.

"Nilton Lamas foi um grande amigo, sempre me visitava. Estou muito triste com a partida dele, mesmo sabendo de sua luta com a saúde. Ele é o compositor de “Entre Tapas e Beijos” o primeiro grande sucesso de Leandro & Leonardo! Inclusive a música virou nome de um programa na TV Globo. Meu carinho aos familiares! Descanse em paz meu amigo e obrigado por tudo", postou Leonardo.

Logo que a notícia foi dada por Regis, fãs do compositor, que sempre manteve também uma carreira de cantor, lamentaram a morte. “Meus sentimentos a toda família do nosso grande cantor Nilton Lamas o cantor mais apaixonado do Brasil”, publicou Wender Ferreira.

O mesmo fez a fã Celma Samuel. “Meus sentimentos à família, que Deus conforte os familiares e amigos e fãs. Perdemos um grande cantor”, comentou na rede social.

“Com certeza, um orgulho para todos nós, goianos e brasileiros. Nos alegou com o seu talento. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, postou Elias Cândido.

Em agosto de 2018, o cantor chegou a ficar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). A causa da morte ainda não foi informada. Segundo foi passado à TV Anhanguera por familiares do cantor, ele estava internado em um hospital particular de Rio Verde.

A canção "Entre tapas e beijos", marcada como sucesso na voz de Leandro e Leonardo, recebeu também versão em espanhol gravada por Mario Ayala, e até em japonês.

Durante a sessão na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na tarde desta quinta, deputados prestam um minuto de silêncio em homenagem ao cantor Nilton Lamas.

