O pai do jogador argentino Emiliano Sala, falecido em um acidente aéreo no Canal da Mancha em 21 de janeiro, morreu nesta sexta-feira (26) em Progreso, na província argentina de Santa Fe, vítima de um ataque cardíaco.

De acordo com a BBC, o clube San Martín de Progreso, onde Emiliano Sala começou a carreira e com quem o pai manteve laços, confirmou a morte do pai do jogador. O presidente afirmou que "durante a madrugada, ele sentiu uma dor no peito e chamaram um médico, mas, quando ele chegou, Horacio já havia morrido".

Morte do filho

Sala havia sido contratado pelo Cardiff, do País de Gales, no Reino Unido. Ele retornou à França em 19 de janeiro para se despedir dos colegas do FC Nantes.

O pequeno avião em que retornava para a capital galesa caiu no Canal da Mancha. O corpo do atleta foi localizado nos destroços da aeronave, a 67 metros de profundidade, e recuperado em 7 de fevereiro. Ele tinha 28 anos e morreu devido a lesões na cabeça e no tronco, segundo investigação. O cadáver do piloto não foi encontrado.

O jogador tinha dois irmãos, Romina e Darío.

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/26/pai-de-emiliano-sala-morre-tres-meses-apos-acidente-fatal-do-filho.ghtml