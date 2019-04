DA REVISTA MONET



Uma ex-noiva do cantor Elton John expôs pela primeira vez o contexto no qual o seu relacionamento com o músico foi encerrado.

Hoje aos 75 anos, Linda Hannon contou ao jornal britânico Daily Mirror como o artista cancelou o casamento às vésperas da cerimônia, no início dos anos 70. A ex do músico diz que ele estava bêbado quando a informou do fim, semanas após ele ter falhado em uma tentativa de suicídio.

“Estávamos a um mês do casamento quando ele me acordou, bêbado, e disse que estava tudo terminado”, lembra Hannon, hoje mãe solteira de três filhos e trabalhando como secretária nos Estados Unidos. “Depois ele ligou para o padastro dele e pediu para ir buscá-lo. Ele foi embora e esse foi o fim. Eu fiquei chocada. Eu o amava muito e achava que ele também me amava”, contou.

Segundo Hannon, nas semanas que antecederam o término John vinha agindo de forma estranha e havia acabado de sobreviver a uma tentativa de suicídio. “Ele estava muito quieto e temperamental”, lembra. “Eu não tinha nenhuma pista de que ele estava tendo dilemas com a própria sexualidade. Algumas semanas antes eu o havia encontrado com a cabeça dentro do forno”, disse.

“As reservas estavam todas feitas e a mãe dele tinha encomendado um bolo. Nós não estávamos planejando nada grandioso, mas estariam as nossas família e alguns amigos mais próximas”, relatou.

Posteriormente, em 1984, Elton John se casou com Renate Blauel, mas os dois se separaram quatro anos depois, em 1988, quando ele tornou pública sua homossexualidade. Ele está em um relacionamento com o produtor de cinema David Furnish desde o início dos anos 90, tendo os dois se casado em 2014 e hoje sendo pais de dois meninos - Zachary (8 anos) e Elijah (seis anos).

No mês de maio será lançado nos cinemas o filme ‘Rocketman’, biografia de Elton John produzida pelo marido dele e dirigida pelo cineasta Dexter Fletcher. No filme, o músico é interpretado pelo ator Taron Egerton.

Getty Images Elton John e Renate Blauel

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/ex-noiva-de-elton-john-revela-que-casamento-foi-cancelado-vesperas-da-cerimonia-com-o-cantor-bebado-apos-tentativa-de-suicidio.html