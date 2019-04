A foto do casamento de Idris Elba com a modelo Sabrina Dhowre

O ator Idris Elba está casado. O astro britânico de 46 anos trocou alianças com a modelo canadense Sabrina Dhowre (29 anos) em uma cerimônia de três dias realizada em um hotel de luxo na cidade de Marrakech, no Marrocos. A união do casal veio à público por meio de uma matéria publicada no site da versão britânica da revista Vogue.

Segundo a publicação, apesar da longa duração das celebrações do casamento, Elba e a esposa foram discretos e só convidaram familiares mais próximos e alguns poucos amigos. Os doi inclusive evitaram expor fotos e registros da cerimônia em suas contas nas redes sociais.

Ex-Miss Vancouver, Sabrina Dhowre foi apresentada a Elba por amigos em comum dos dois em 2017. Os dois logo engataram um romance e não demoraram para dar início ao noivado.

No mês de março Dhowre utilizou a conta dela no Instagram para compartilhar fotos da festa de despedida de solteira dela, realizada em hotel de luxo no estado de Utah, nos Estados Unidos.

Astro de franquias como ‘Thor’, da Marvel, e ‘Velozes e Furiosos’, Idris Elba já foi casado outras duas vezes, com Hanne Nørgaard, entre 1999 e 2003, e com Sonya Nicole Hamlin, no ano de 2006. Ele tem dois filhos, uma menina fruto de seu primeiro casamento, e um menino nascido de uma ex-namorada.

