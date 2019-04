CLAUDIA



Um rumor tomou conta da família real nos últimos dias. Enquanto todos os holofotes estavam em Meghan Markle e a espera pelo novo bebê real, uma notícia de uma possível traição veio à tona.

A imprensa do Reino Unido divulgou fotos de uma suposta traição do príncipe William. Na ocasião, Kate Middleton ainda estava grávida do terceiro filho do casal, Louis.

Segundo os tabloides, a mulher vista com William é Rose Hanbury, a marquesa de Cholmondeley. Nas fotos, William está em uma festa, se divertindo, cantando e dançando, aparentemente flertando com ela.

Antes mesmo das fotos terem sido divulgadas, o nome de Rose veio à tona por uma possível proibição por parte de Kate. O marquês e a marquesa de Cholmondeley teriam ganho em março o status de persona non grata no círculo social do Duque e da Duquesa de Cambridge, segundo a imprensa britânica. Kate Middleton, antes grande amiga da marquesa, teria dito a William que não a quer mais nos eventos.

“É sabido que Kate e Rose tiveram uma briga séria. Elas eram amigas próximas, mas não são mais”, disse uma fonte ao jornal “The Sun”. “William quer trazer paz, mas Kate foi bem clara de que não quer mais vê-los”. À época, muitos disseram que a modelo era um crush de William no passado.

Cartas à imprensa

De acordo com o site “Daily Beast”, membros da família real britânica, representados por um grande escritório de advocacia londrino, teriam enviado cartas à imprensa, ameaçando tomar ações legais caso a polêmica tome proporções maiores.

“Além de ser falsa e altamente prejudicial, a publicação de especulações mentirosas a respeito da vida privada de nossos clientes também constitui uma violação de sua privacidade, de acordo com o artigo 8 da Convenção Europeia de Direitos Humanos”, disse a carta aberta.

Suposta separação

Na última semana, alguns tabloides britânicos apontaram ainda que Kate Middleton e seus três filhos teriam “se mudado” da propriedade rural do príncipe William, por conta dos boatos em relação a Rose Hanbury. Um dos tabloides sustenta que Middleton estaria “tão abalada” pela alegada traição de príncipe William que eles estariam no meio de uma separação. A publicação afirma ainda que Middleton e a princesa Charlotte e os príncipes George e Louis agora estão morando na casa dos pais da duquesa.

Entretanto, segundo o portal Gossip Cop a verdade é que Kate e William não estão se separando. De acordo com o site, um sinal disso seria o fato do casal ter passado a Páscoa juntos, e até visitaram o príncipe Harry e Meghan Markle em sua nova casa, depois dos cultos na capela de St. George no Castelo de Windsor. Ao contrário da preocupação com o “estado emocional” de Middleton, várias publicações apontaram como ela estava sorrindo e rindo ao lado de Príncipe Harry num recente evento.

Quem é Rose Hanbury?

Rose, 35 anos, é casada com David Cholmondeley, 58 anos, o 7º Marquês de Cholmondeley. Os dois, que têm uma diferença de idade de 23 anos, se casaram em 2009 na Chelsea Town Hall, um dia depois de anunciar o noivado.

O casal tem três filhos: os gêmeos Alexander e Oliver, além de uma filha chamada Íris. Rose atuou como modelo quando era mais nova, antes de ter um breve período como pesquisadora parlamentar. Ela tem conexões reais – sua avó paterna foi dama de honra no casamento do príncipe Philip e da rainha em novembro de 1947.

Rose e David foram convidados para o casamento do Duque e da Duquesa de Cambridge em 2011.