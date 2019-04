DO METRÓPOLES



Participando do quadro Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, Danielle Winits deu uma declaração polêmica após sua performance. De acordo com a atriz, ela já “sofreu muito preconceito por ter prótese nos seios e ser loira”.

Após interpretar Valesca Popozuda, Dani afirmou que interpretou a funkeira como um presente aos filhos e às mulheres. “Acho que a mulher precisa poder falar o que quer, usar o que quer, ser quem quer. Eu já passei por muito preconceito, Fausto. Porque eu botei peito ou porque eu sou loira”, disse.

A afirmação não foi bem recebida pelos espectadores.

