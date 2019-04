DA QUEM



Pabllo Vittar está indo longe demais! A cantora foi estrela da capa da Gay Times, importante revista LGBT do Reino Unido. A imagem com a drag queen brasileira foi compartilhada nas redes sociais da publicação.

"Pabllo Vittar é uma anomalia maravilhosa. Seu país de origem, o Brasil, tem a maior taxa de homicídios registrados de pessoas LGBTQ no mundo e recentemente elegeu um presidente abertamente homofóbico que disse preferir seu filho morto num acidente de carro do que chegar em casa com um namorado. Ainda assim, aqui temos um gay drag queen orgulhoso, representando a vibrante comunidade queer do Brasil numa escala global, ostentando o maior número de seguidores de drag queen no mundo (8.4 milhões) e fazendo números estratosféricos no YouTube (seu single mais bem sucedido, ‘K.O.’, atualmente tem 334 milhões de visualizações). Nós conversamos com o ícone sobre a realidade de ser abertamente uma pessoa queer no Brasil, suas lutas para fazer sucesso na indústria musical drag, e porquê você não a verá em ‘Drag Race’ tão cedo", escreveram eles sobre Pabllo.

Na imagem, a cantora se inspira em Jessica Rabbit, personagem do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Recentemente, Pabllo fez participações em shows no Coachella, festival nos Estados Unidos. Ela está em turnê internacional e vai se apresentar na Irlanda e na Inglaterra.

Divulgação/Gay Times Pabllo Vittar

