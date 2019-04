DA QUEM



Scarlett Johansson e seu personal, há dez anos, Eric Johnson, revelaram ao site The Hollywood Reporter o plano de treinos e de alimentação para a atriz de 34 anos, mãe de uma menina, ficar com o corpão da Viúva Negra, sua personagem em Vingadores: Ultimato e em outros filmes da Marvel. "O que a Viúva Negra é capaz de fazer? Levantar 226 quilos", disse Scarlett, que adota nos períodos de preparação um dieta intercalando dias de baixo carboidrato e alto cabroidrato, o famoso ciclo low carb/high carb - sem nenhuma besteira, açúcar, gordura saturada ou álcool, é claro.

"Eu sou mais forte e mais capaz agora do que eu era há 10 anos", disse a atriz, que estreou no MCU em 2009, em Homem de Ferro 2. O treino de Scarlett é de altleta e inclui metas específicas a cada 12 semanas, como um levantamento terra de 245 libras (111 quilos), uma série de barra fixa, agachamentos com uma perna e agachamentos com uma placa de 45 libras (20 quilos) nas costas. Nem ela nem Eric se preocuparam com perda de peso ou percentual de gordura corporal e sim o desempenho físico e ficar bem no uniforme da Viúva Negra.

"Scarlett sempre quer estar a três semana do melhor de sua forma física", explicou Eric, contando que ela treina de 45 minutos a uma hora, quatro a cinco dias por semana, começando às 6 da manhã, antes que a filha, Rose, acorde. O treino para a franquia incluiu ainda levantamento de peso olímpico e trabalho de ginástica, além de aulas como hot yoga, treinamento de luta e um pilates mais vigoroso. Detalhe: Scarlett odeia cardio tradicional, preferindo fazer exerícios com cordas e kettlebells.

Além de todo esse exercício, a atriz encarou uma dieta que exigia um jejum de 12 horas e, nos dias de filmagem, diminuía os carboidratos para ficar mais definida.

Confira a dieta de Scarlett Johansson:

- A atriz come em um ciclo baixo/baixo/alto de carboidratos com 12 horas de jejum mínimo entre a última refeição do dia e a do dia seguinte.

Dias de baixo carboidrato - Ingestão total: 115 g de proteína, 75 g de carboidratos, 50 g de gordura

Café da manhã pré-treino: 2 claras de ovos, 2 ovos orgânicos inteiros, 1/2 abacate, vegetais verdes (21 g de proteína, 0 g de carboidratos, 21 g de gordura)

Snack (20-40 minutos após o treino): smoothie feito com 1 colher de proteína em pó, 1/2 banana, 1 colher de sopa de manteiga de amendoim, um punhado de espinafre e água ou gelo (20 g de proteína, 14 g de carboidratos, 10 g gordura)

Almoço: 113 gramas de. frango ou 200 g de peru moído, legumes verdes, salada ou mix de legumes, 1/2 abacate ou nozes, 100 g de arroz (39 g de proteína, 29 g de carboidratos, 16 g de gordura)

Jantar: 113 gramas salmão selvagem / peixe que preferir, vegetais verdes, salada ou legumes salteados (30 g de proteína, 0 g de carboidratos, 14 g de gordura)

Dias de alto carboidrato - Ingestão total: 105 g de proteína, 125 g de carboidratos, 35 g de gordura

Café da manhã pré-treino: 3 claras, 1 ovo orgânico inteiro, fruta (por exemplo, maçã), 1/2 xícara de aveia, 1 fatia de pão ou muffin inglês, 5 g de óleo de coco, vegetais verdes (23 g de proteína, 25 g de carboidratos, 12 g de gordura)

Snack (20-40 minutos após o treino): o mesmo do dia low carb

Almoço: 113 gramas de frango ou 200 g de peru picado, legumes verdes, salada ou salteados, 30 g de abacate ou molho de salada, 100 g de arroz branco (30 g de proteína, 30 g de carboidratos, 10 g de gordura)

Jantar: 113 gramas de peito de frango ou peixe 100 g de arroz branco, legumes verdes, salada ou frite (30 g de proteína, 30 g de carboidratos, 0 g de gordura).

Divulgação Scarlett Johansson, a Viúva Negra da franquia Vingadores

Fonte: https://revistaquem.globo.com/Series-e-filmes/noticia/2019/04/scarlett-johansson-teve-treino-de-atleta-para-vingadores-ultimato.html