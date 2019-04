Do ISTO É



San da Mí, ex-vocalista do grupo Sambô, se apresentou no Domingão do Faustão com seu grupo solo e não foi reconhecido pelo apresentador no palco do programa, gerando uma série de comentários nas redes sociais.

Logo após chamar a atração no palco, Faustão perguntou “quanto tempo tem a banda?”. “A gente começou agora, fizemos três apresentações”, respondeu. Na sequência, deu as costas para o cantor, que parecia querer falar um pouco mais sobre a banda.

No Instagram, o cantor publicou um longo texto, afirmando estar “surpreso com a falta de educação” de Fausto Silva. “Confesso que me surpreendi com a falta de educação dele, primeiramente com sua equipe (que foram incríveis para o programa acontecer), depois errou o nome da banda, etc…pois já participei do programa outras vezes, inclusive quando venci esse quadro”, escreveu em um trecho do texto.

Confira o texto do músico na íntegra:

Para quem não viu, este é o vídeo da nossa apresentação no Se Vira nos 30. As imagens falam por si, é um espetáculo lindo. Fomos CONVIDADOS PELA PRODUÇÃO DO FAUSTÃO e no início pensamos em não aceitar, pois descaracterizaria nossa apresentação que acontece em alturas maiores, de 30 a 40 metros. Após algumas reuniões com a produção decidimos fazer e adaptamos para o quadro e espaço do programa, foi difícil e trabalhoso.

Foram 28 pessoas envolvidas entre artistas e equipe e 28 horas de montagem ininterrupta, preparamos com a produção mais músicas para serem apresentadas, o que infelizmente não aconteceu porque o apresentador não entendeu e não gostou do número, mesmo tendo sido previamente aprovado. Confesso que me surpreendi com a falta de educação dele, primeiramente com sua equipe (que foram incríveis para o programa acontecer), depois errou o nome da banda (desleixo), etc…pois já participei do programa outras vezes, inclusive quando venci esse quadro.

Somos artistas e profissionais sempre prontos para divulgar a nossa arte, a @ciak_kikocaldas tem 30 anos de experiência em criação, direção e execução de grandes espetáculos e eu 20 anos na música. Tenho orgulho de estar a frente desse projeto, com esses artistas e equipe e sigo minha carreira com amor e dedicação e sem me importar com haters e a mídia sensacionalista.

https://www.instagram.com/p/Bw19YFrhK4E/

Fonte https://istoe.com.br/falta-de-educacao-diz-ex-sambo-apos-gafe-de-faustao/