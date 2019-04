Mel e Lis nasceram com parte do cabeça ligada. Bebês passaram por cirurgia inédita no DF

“Elas são um milagre nas nossas vidas.” A frase de Camila Vieira revela o alívio para uma história que começou há mais de um ano quando, ainda grávida, descobriu que esperava gêmeas siamesas.

A consultora é mãe de Mel e Lis que nasceram há 10 meses, unidas pela cabeça e, no último sábado (27), foram separadas em uma cirurgia inédita em Brasília. O procedimento durou mais de 20 horas e reuniu cerca de 50 profissionais.

Nesta segunda-feira (29), Camila contou que, no período de gestação, os médicos chegaram a cogitar um aborto.

Era madrugada de domingo (28) quando Camila e o marido Rodrigo Martins Aragão viram, pela primeira vez, as duas filhas separadas.

Emoção da equipe

A separação das gêmeas também emocionou os médicos e a equipe. Parte do grupo acompanha Lis e Mel desde a gestação.

Mais de 50 profissionais participaram da cirurgia no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar. Foi o primeiro procedimento do tipo no Distrito Federal, o terceiro no Brasil e o décimo no mundo.

Agora todas as energias estão voltadas para a recuperação das pequenas pacientes. Segundo os médicos, os primeiros dias são os mais importantes para a recuperação.

"Elas não estão fora de risco porque quanto maior o tempo de cirurgia, maior também é o risco. Mas estão dando a resposta esperada”, explicou o cirurgião plástico Ricardo de Lauro.

Os pais das gêmeas também estão com o olhar voltado para o futuro.

Planos para o futuro

Mel e Lis, estão na CTI. A equipe médica acredita que elas devem ficar internadas entre por, pelo menos, duas semanas. Mas Camila já tem planos.

A mãe sabe que para realizar os pequenos sonhos vai demorar um pouco, mas está confiante. Camila pediu que as pessoas continuem torcendo e rezando pelas bebês.

"Uma etapa foi vencida, agora vamos enfrentar as que ainda virão."

