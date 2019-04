DA QUEM



O diretor Marcelo de Nóbrega, de 54 anos, que recentemente sofreu um infarto e teve de se submeter a uma angioplastia, será pai novamente! E, desta vez, em dose tripla. Lytha Gomes de Nóbrega, mulher dele, está grávida de gêmeos.

"Doutor Vicente Ghilardi. Quem disse que só por um milagre minha esposa poderia engravidar? Esse homem fez 3 milagres! Valeu Doutor!!!", postou Marcelo, usando uma foto de Lytha com o médico, e a hashtag "pai de trigêmeos".

Marcelo, que é filho do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 83 anos, já é pai de Dalila, de 28 anos, e Milana, de 24, ambas nascidas de um relacionamento anterior. Após o problema cardíaco, Marcelo voltou ao trabalho um mês depois da cirurgia, em abril, e comemorou.

"Depois de um mês de repouso, estou de volta ao trabalho com saúde", escreveu ele, ao lado do humorista Alexandre Porpetone. Em março, Marcelo sofreu um infarto, o que desencadeou nada menos que oito paradas cardíacas. Por conta disso, ele se submeteu a uma angioplastia. "Hoje gravação mais feliz com a volta do nosso diretor e amigo", comemorou Porpetone em seu Instagram com o retorno do diretor e amigo.

Na época, ao programa A Tarde é Sua, Carlos Alberto deu mais detalhes sobre o que aconteceu com Marcelo. "Em meia hora ele teve oito paradas cardíacas. Não tem como explicar, foi deus. Foi entubado em uma ambulância e foi pro hospital fazer os procedimentos", contou Carlos Alberto, que voltou às pressas de uma viagem no Chile.

"Na hora do jantar recebo a notícia que Marcelo estava infartado. Foi muito difícil. Mas, mais uma vez, Deus entrou na minha vida. E consegui passagem marcada em um avião que estava fazendo escala em Santiago e ia pra São Paulo. E com meu filho vivo, o que mais importava. Ele fez cateterismo e colocou stent", completou ele.

"Olá, meus amigos, sofri um infarto mas já estou em casa me recuperando. Deus me deu mais uma oportunidade, não foi dessa vez! Agradeço a todos pelo carinho", postou Marcelo, em seu Facebook, para tranquilizar fãs.

Marcelo, além de dirigir A Praça É Nossa, integra a turma do Show da Praça - Só para Maiores, espetáculo que excursiona pelo país. No humoristísco, ele também já atuou, interpretando personagens como a Velha Surda e o Explicadinho.

Como ator, ele fez sua estreia como Kadu na minissérie Anos Dourados (1986), da TV Globo, e participou de episódios de Os Trapalhões, na década de 1980.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/apos-infarto-marcelo-de-nobrega-sera-pai-de-trigemeos-aos-54-anos.html