DA QUEM



O diretor e produtor norte-americano Sterling Van Wagenen, de 71 anos, se declarou culpado de abuso sexual infantil, em um tribunal de American Fork, no estado estado americano de Utah.

Co-fundador do Festival de Sundance, um dos mais renomados do mundo do cinema e que é o principal do cinema independente, o veterano da indústria do cinema era acusado de abusar de uma menina quando ela tinha entre 7 e 9 anos, entre os anos de 2013 e 2015.

Como o crime teria ocorrido em dois condados diferentes de Utah, Van Wagenen também está sendo julgado também em Salt Lake City, onde segundo o jornal Salt Lake City Tribune ele também deve se declarar culpado.

A sentença do produtor será definida apenas em junho e ele está em liberdade após pagar uma fiança de US$ 75 mil (R$ 290 mil).

De acordo com a publicação, em 1978, Van Wagenen co-fundou o Utah/U.S. Film Festival, que se tornou o Sundance. Ele foi nomeado diretor executivo do Sundance Institute em 1981, contratado por Robert Redford, então marido de sua prima.

O americano, que deixou o conselho da instituição em 1993, foi o produtor do filme O Regresso para Bountiful, que deu o Oscar de Mlehor Atriz Coadjuvante a Geraldine Page em 1986.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/co-fundador-do-festival-de-sundance-se-declara-culpado-em-acusacao-de-abuso-sexual-infantil.html