Separado de Luciana Gimenez desde março do ano passado, Marcelo de Carvalho segue se relacionando com a modelo Simone Abdelnur. Em entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube, o sócio da RedeTV! falou sobre o fim do casamento de 12 anos e revelou detalhes curiosos sobre a criação dos próprios filhos.

“Eu era casado e não podia ter rede social nenhuma. Minha ex-mulher tinha muito ciúme e dizia que eu faria isso só para galinhar gente. E é verdade”, declarou o empresário, que é pai de Manoela, Marco e Marcela – de seu relacionamento com Mariana Papa – e Lorenzo, da relação com Gimenez.

“Eu tenho quatro filhos e eles nunca assistiram a um capítulo de novela sequer. Não têm a menor ideia de quem seja Jô Soares. Eles se abastecem aqui [no celular]. A RedeTV! não se entende como uma mera transmissora de televisão, mas produtora de conteúdo para as mais diversas plataformas”, disse.

Globo e Bolsonaro

Sobre o canal que comanda, Marcelo deixou claro o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porém, declarou que a RedeTV! ainda não foi beneficiada pelo atual governo, isso porque o chefe do Executivo estaria “arrumando a casa”. A respeito da TV Globo, o ex de Gimenez afirmou que haverá mudanças por causa de Bolsonaro.

“Nem fodendo a Rede Globo vai continuar do jeito que tá”, disparou, citando supostas dívidas que comprometeriam o progresso da emissora carioca no Brasil. “Arrumamos a casa e, hoje, diria que das redes de TV ‘não-Globo’, talvez até a RedeTV!… seja a que tenha uma situação mais segura”, argumentou.

