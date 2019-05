DA REVISTA MOTORSHOW



Apresentado neste ano durante o Salão de Genebra, o recém-lançado Bugatti La Voiture Noire (“o carro negro”, em tradução livre), considerado o carro mais caro do mundo – ao preço de 11 milhões de euros, aproximadamente R$ 48,7 milhões –, já tem um novo dono: o português Cristiano Ronaldo, considerado cinco vezes o melhor jogador do mundo.

A entrega do hiperesportivo ao craque do futebol, no entanto, deve acontecer apenas em 2021, tamanha exclusividade atribuída ao modelo.

O La Voiture Noire homenageia o histórico Type 57SC Atlantic, de 1936, criado por Jean Bugatti, filho de Ettore Bugatti (criador da luxuosa marca francesa) e só terá uma unidade construída – justamente a de CR7.

Mecanicamente falando, sua carroceria é feita inteiramente à mão e 100% de fibra de carbono, com seis (sim, 6) saídas de escape.

O motor é um W16 (16 cilindros em “W”), 8.0 quadriturbo (praticamente dois V8 biturbo lado a lado), com 1.500 cv e 163 kgfm de torque.

O câmbio é um automatizado de dupla embreagem e sete marchas, enquanto a tração é integral.

Esse conjunto permite acelerar de 0-100 km/h em 2,5 s. A velocidade máxima divulgada pela marca é de 420 km/h.

