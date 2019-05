DA QUEM



Madonna gravou um vídeo no camarim de seu camarim no Billboard Awards desta quarta-feira (1). Deitada no chão, a cantora pareceu dar um recado ou indireta para alguém.

"Nada foi gasto neste camarim do Billboard Awards, onde serei homenageada por nada, como sempre. Mas só de estar aqui, com a humanidade, é tudo para mim, porque eu sou tudo, vaca", disse ela.

Na premiação, a cantora se apresentou ao lado de Maluma em uma performance emblemática da música Medellín. Ela usou hologramas no show. Há rumores de que ela tenha tirado do próprio bolso 5 milhões de dólares para realizar essa apresentação.

O evento fez uma homenagem a Mariah Carey com o Icon Award por sua trajetória de grandes sucessos.

"Mulher, você está com inveja? Você foi maravilhosa e deveria estar orgulhosa disso", comentou um seguidor de Madonna. "Você fez mais no palco que a maiora das garotas de metade da sua idade nunca serão capazes de fazer. Rainha", comentou outro fã.

O Icon Award é dado para homenagear artistas desde 2011. Além de Mariah, já levaram o prêmio Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion, Cher e Janet Jackson.

Getty Images Maluma e Madonna

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/madonna-manda-indireta-camarim-de-billboard-vou-ser-homenageada-por-nada-como-sempre.html