Bruno Lopes deixou seus seguidores impressionados na noite da última quarta-feira (1).

No Instagram, o noivo de Priscila Fantin publicou uma foto em que aparece se preparando para viver mais um personagem nos palcos.

Na imagem, ele aparece sem camisa e seu físico impecável chamou atenção.

"Tava com saudades do Bento e do nosso camarim...Jajá estaremos no palco de Vitória da Conquista (BA) para a reestreia da turne de @precisamos_falar_de_amor (sem dizer eu te amo)!!", disse ele.

Priscila Fantin imediatamente babou pelo amado e deixou elogios em sua caixa de mensagens. "Você é fenômeno!! Você é f***!!!! Eu te amo! Eu amo o Bento!!! Tava com saudades disso tudo!!!", disse.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/noivo-de-priscila-fantin-impressiona-com-abdomen-trincado.html