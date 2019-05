DA QUEM



Luciana Cardoso recorreu ao Instagram para homenagear o marido, Fausto Silva, por seu aniversário de 69 anos. Na imagem, os dois aparecem juntos em um jantar.

"Ah, se todos no mundo fossem iguais a você... como as pessoas seriam mais felizes, como as relações seriam mais verdadeiras, como filhos e pais se sentiriam mais amados e protegidos. Ah, se todos no mundo fossem iguais a você... como a generosidade seria rotineira e o reconhecimento seria automático. Ah, se todos no mundo fossem iguais a você, as pessoas se encontrariam mais, se veriam mais, falariam mais o que sentem, sem precisar de um motivo especial pra isso. Ah, se todos no mundo fossem iguais a você... haveria mais sorrisos, mais graça, mais desculpas por erros cometidos. Ah, se todos no mundo fossem iguais a você, nós mulheres não precisaríamos pedir por liberdade, igualdade, mesmos direitos... Tenho orgulho de estar a seu lado, nesses anos todos e ser tão feliz com alguém que me fazer voar e viver tudo o que tenho vontade. Te amo e obrigada!!", derreteu-se ela na legenda.

O apresentador também foi homenageado pelo filho, João Guilherme, que publicou uma foto em que todos aparecem juntos, em seu Instagram. "Feliz aniversário, pai!", escreveu o rapaz, de 15 anos. Faustão e Luciana também são pais de Rodrigo, de 10 anos.

Não é a primeira vez que João Guilherme homenageia o pai na rede social. No último dia 26 de março, ele falou sobre sua relação com o apresentador. "Pai, você é meu orgulho 'tanto no pessoal quanto no profissional'. Parabéns pelos 30 anos de Domingão. Muito difícil um programa de televisão extenso em um domingo que tenha 30 anos na mesma emissora com o mesmo apresentador. ORGULHO É A PALAVRA ! Te amo muito", escreveu.

