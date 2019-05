do Terra noticias



Você sabia que o Brasil está entre os países que mais acessam o celular diariamente? Ficamos atrás apenas de Indonésia, Tailândia, China e Coreia do Sul. Estamos em 5º lugar no ranking global de uso do aparelho celular. Os dados são do Estado de Serviços Móveis, elaborado pela consultoria especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos móveis App Annie.

Analisando todos os países, o usuário brasileiro de smartphone passa em média 3 horas por dia utilizando o celular para diversas funções: 50% do tempo é para navegar nas redes sociais, 15% para assistir vídeos, 10% para jogos eletrônicos e o restante distribuídos em e-mails e outras aplicativos.

Na comparação com 2016, o crescimento foi de 50%. Com todo esse acesso ao celular, torna-se impossível não virar refém do carregador. A todo momento estamos em busca de uma tomada para dar uma carga rápida, rezando para durar mais algumas horas.

Além disso, ainda temos a mania de deixar o celular carregando a noite toda, o que pode “viciar” a bateria e tornar o celular mais lento. (dados do portal Battery University). O site ainda fala que é bom evitar que o celular descarregue completamente, já que a mesma possui um número de cargas pré-definidas pelo fabricante.

Outra dica que o site indica é que deixar o celular em temperaturas elevadas e altas correntes também afetam a vida útil do ciclo.

Mas se você quer prolongar mais ainda a vida útil da bateria do seu smartphone, existe uma solução simples que vai acabar com todo esse tormento. Otimize a performance do seu celular e aumente a capacidade da sua bateria com o seguro digital e as soluções da Terra Antivírus.

Além de garantir mais tempo de bateria, o pacote também oferece diversos benefícios de segurança de dados para todos os dispositivos e sistemas operacionais contra qualquer ameaça digital (malwares, vírus e fraudes).

