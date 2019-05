DA VEJA SP



No SBT para participar do Programa Silvio Santos, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) aproveitou a visita aos estúdios da emissora paulista na última quinta (2) para exibir ao programa SBT Brasil as marcas da facada que levou em setembro do ano passado, durante a campanha presidencial.

Erguendo a camisa, Bolsonaro exibiu as cicatrizes de onde a faca foi inserida, da bolsa de colostomia e da cirurgia que foi submetido por conta do atentado. “Alguns falam que foi ‘fake'”, comentou.

A pauta principal da visita, no entanto, era a reforma da Previdência. Na conversa com os jornalistas do canal, Bolsonaro disse que Rodrigo Maia — o presidente da Câmara dos Deputados — é uma pessoa “excepcional” e que recebeu a informação de que “há interesse por parte dos líderes que decidem os votos lá dentro (da câmara) em aprovar o mais rápido possível a reforma”.

Bolsonaro também comentou a preocupação de que Cristina Kirchner vença as próximas eleições presidenciais na Argentina. Ele disse que o país vizinho poderia tornar-se “uma outra Venezuela”.

Outro assunto foi o corte de 30% no orçamento de todas as universidades federais do país, anunciado pelo governo nesta semana. Quando questionado sobre o impacto dessa ação para o país, o presidente disse que “não vai cortar por cortar, a ideia é investir na educação básica”.

E ainda analisou a atual situação das escolas de ensino infantil, fundamental e médio. “Ouso dizer até que um número considerável não sabe a tabuada”, afirmou.

Veja o vídeo:

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cidades/bolsonaro-visita-sbt-facada/