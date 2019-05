DA QUEM



Ticiane Pinheiro recebeu Ana Hickmann em sua casa em São Paulo para falar sobre maternidade. A apresentadora, que está grávida de seis meses de Manuella, falou sobre a criação da primogênita, Rafaella Justus, que está com 9 anos e tem a personalidade forte do pai, Roberto Justus.

"Educar é parte mais difícil. A Rafa está com nove anos e acha que sabe tudo e que pode tudo. Tem a personalidade superforte. Quando ela estava na minha barriga eu falava que queria que ela viesse com a a personalidade forte do pai e o coração da mãe. Me ferrei! Podia não ser tão forte. É difícil colocar limites e dizer não. Sempre fui no instinto. Várias coisas ela me pergunta e eu falo: 'Vai no Google'. Não sei responder. Eles são muito inteligentes nesta idade ", conta ela, atualmente casada com Cesar Tralli.

Após se separar de Justus, Ticiane deixou a menina ter um celular, assim tanto ela quanto Justus teriam acesso direto a Rafa, sem precisar passar por intermediários. Ela também tem um laptop.

"Sempre estou de olho no que ela está vendo (no YouTube). A gente controla. Dei um celular para ela aos sete anos. Como sou separada e o Roberto viaja e quer fazer Facetime com ela, eu quero fazer Facetime com ela. Não preciso ligar para o pai dela para falar com ela. Quando quero, ligo para ela. Mas não deixo ela ter rede social. Ela me pede muito para ter Instagram. Mas as pessoas são muito maldosas e ela vai ler comentários que ainda não tem inteligência emocional", explica.

"A gente escuta comentários que não são bacanas e se magoa. Mas sempre fui uma mulher muito forte. Mas falo para ela: "Tem gente que fala que a mamãe é horrorosa, que a mamãe não é legal, que a mamãe é chata. Eu apago (os comentários), mas não fico triste. Você vai ficar triste'."

Tici ainda relembrou um episódio em que a filha foi criticada por sua aparência. "Teve uma situação em que ela estava na bahia e um japonesinho chegou nela e perguntou: Por que o seu olhinho é separado?' Ela chegou para mim e perguntou: 'Por que ele falou isso para mim?'. Eu disse: 'Não sei, vai lá e pergunta para ele porque o dele é puxado'. E eles ficaram brincando."

Veja o vídeo:

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/ticiane-pinheiro-explica-motivo-de-nao-deixar-filha-ter-redes-sociais-tem-muita-gente-maldosa.html