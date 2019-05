do Terra noticias



Quase beirando os anos de 2020, não é mais novidade pra ninguém que o uso do celular na infância começa desde bem cedinho. A criança mal aprende a falar e já tem a sensibilidade para mexer nos dispositivos eletrônicos da casa e dos pais.

De duas décadas pra cá os hábitos infantis mudaram aos olhos vistos. A facilidade ao acesso à internet e aplicativos de jogos, fez com que muitos pais se rendessem aos pedidos dos filhos. Hoje em dia a criança não quer mais uma bola de futebol ou uma boneca para brincar, ela quer um celular. Se todos os seus jogos e amigos estão lá dentro, porque ficar offline?

Com isso, a preocupação dos pais em relação a segurança digital cresce a cada dia. O perigo que uma criança e adolescente corre ao navegar pelas redes sociais e jogos online está cada vez maior. A troca de mensagens, fotos e outras conversas, fazem com que esses jovens ficam muito exposto à riscos rapidamente.

Por isso, pensando na rotina dos seus filhos e na sua tranquilidade, a McAfee oferece um seguro digital com proteção para o celular das crianças. O Terra Antivírus mantém seus filhos seguros com os controles parentais. Você utiliza um filtro de website apropriado para cada idade e agenda o tempo de uso do dispositivo.

Com isso fica mais fácil gerenciar as conexões dos seus filhos. Além de também proteger o celular de toda sua família contra qualquer ameaça digital (malwares, vírus e fraudes).

Mas não para por aí! O Terra Antivírus tem muito mais benefícios para sua família. Quer conhecer mais? Clique aqui, descubra todas as vantagens e navegue sem medo.

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/seguranca-digital/entenda-como-voce-pode-proteger-seus-filhos-dos-hackers,225e2503e82b1a54feae5776563572686lz3nvhx.html