DA QUEM



Sabrina Sato dividiu clique amamentando Zoe em banheira. A apresentadora otimizou o seu tempo dando banho e alimentando a filha ao mesmo tempo. "Não basta ser mãe, tem que facilitar pra todo mundo. Agora estou de banho tomado,e a Zoe de banho tomado e barriga cheia", contou ela.

A apresentadora contou que Zoe costuma mamar muito e que mesmo quando ela teve que fazer dieta para desfilar no Carnaval, ainda tinha bastante leite para alimentar a filha.

"Ela mama muito e nunca mamou uma gota que não fosse do meu peito. É um momento muito de troca, uma conexão muito grande", disse Sabrina, noiva de Duda Nagle. "Muitas amigas me perguntam pelo WhatsApp como foi continuar amamentando, mesmo fazendo dieta. Foi uma dieta muito de leve, mas eu fiz e aumentou o meu leite", relembra.

Para poder voltar a rotina profissional, Sabrina usou uma máquina elétrica de tirar leite. Ela também tentou reorganizar toda a sua agenda em torno das tarefas com a filha.

"Minha prioridade sempre foi e será a Zoe. Não foi uma gravidez que planejei, aconteceu e foi uma surpresa que foi muito boa e feliz. Claro que queria, mas tive que me planejar toda. Tenho programa de TV, muitos compromissos profissionais, faço trabalho para 20 marcas... Mudei a minha vida para esperar a Zoe. Minha vida nunca mais será a mesma. Mudou para muito melhor", acentuou.

"Comprei uma maquininha elétrica e tiro muito leite. A Zoe não acordou entre uma mamada e outra, eu aproveito para tirar. Desde a minha gravidez sentia que ia ter muito leite pelo tamanho que o meu bico do peito ficou."

Primeira mamada

Sabrina relembrou a primeira mamada da filha, que nasceu em novembro passado. Ela conta que a menina acabou fazendo cocô em seu peito. "Metade das minhas amigas amamentaram e metade não conseguiram. Comigo e com a Zoe foi a união perfeita. Deu tudo certo desde o nascimento dela. Assim que eu me recuperei, que a gente se encontrou, primeiro ela fez cocô no meu peito. Quando ela, veio em direção ao meu peito para mamar, ela cagou meu peito, teve quee limpar tudo, mas mamou e mamou bem. Ela está com quatro meses e mais de sete quilos e meio. Ela nunca tomou uma fórmula e suplemento. É uma bebê super saudável."

