Cada post de Kim Kardashian dá um retorno de um milhão a quase dois milhões de reais para a morena. A informação foi divulgada pelo TMZ que teve acesso a documentos legais de um processo que a morena move contra a empresa de roupas Missguided USA, que usou sua imagem para anunciar as suas mercadorias.

Ela diz que recebe entre 300 mil e 500 mil dólares porn um único post no Instagram. Nos documentos do processo, Kim diz que frequentemente rejeita ofertas desse tipo de dinheiro porque não quer ser associada às marcas. Quanto ao processo, Kim diz que sua marca está sendo danificada pela Missguided USA.

Recentemente, a empresária virou assunto nas redes sociais ao mostrar seu banheiro que parecia não ter pias. A empresária de 38 anos desvendou o mistério após a repercussão e agora os fãs podem surpreender com mais um detalhe do objeto luxuoso.

De acordo com Tamara Day, apresentadora do programa de TV Bargain Mansions, em entrevista para a revista People, a pia teria custado, no mínimo, pouco mais de 25 mil dólares, cerca de 100 mil reais. O design da pia foi feito por Kanye West.

