DO GSHOW



Chegou o grande dia da atriz Jeniffer Nascimento se casar com o ator Jean Amorim.

O casal oficializou a relação em cerimônia no civil neste sábado, 4/5, em São Paulo.

Eles começaram a namorar em 2014, após trabalharem juntos em Malhação Sonhos'. Interpretando a personagem Kika em Verão 90, a vencedora do PopStar afirmou ao Gshow que fez questão de comemorar o casamento com uma recepção para familiares e amigos.

"Como a gente só vai casar uma vez na vida, fizemos questão de realizar todos os rituais para festejar esse momento. É a realização de um sonho e estamos curtindo cada momento dessa fase. Além de casar no civil, fizemos a guarda do vinho: escrevemos nossos votos e só vamos ler as cartas e beber o vinho daqui a 7 anos", explica ela aos risos, que listou duas dicas para ajudar as próximas noivas.

"Oficialmente casadinhos perante a lei. Ai meu Deus! Para quem achava que não ia passar de uma 'Malhação'... Agora é oficial, né, Brasil? Até que durou, não é mesmo?", brincou Jeniffer direto da recepção, nas redes sociais.