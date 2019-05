DA REVISTA QUEM



Afastado das redes socais desde janeiro de 2018, Tiago Iorc surpreendeu os fãs ao lançar um álbum visual na madrugada deste domingo (5).

Com 13 faixas e disponível em plataformas digitais, o trabalho se chama Reconstrução.

Cada música tem um clipe e, juntos, os 12 vídeos formam um áudio visual.

Com várias baladas e canções românticas, Reconstrução conta com Michele Alves em todos os clipes, com direito a cenas quentes em "Faz".

