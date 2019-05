Príncipe Harry e Meghan Markle, participaram do evento da entrega do prêmio Endeavor Fund, em Londres, em 7 de fevereiro

Meghan, mulher do príncipe Harry, deu à luz um menino na manhã desta segunda-feira (6). A criança, que é a primeira do casal, é a sétima na linha de sucessão do trono britânico. O nome ainda não foi divulgado.

O bebê nasceu com 3,260 kg às 5h26 no horário local. Harry contou que que a mãe e a criança passam bem. "Foi incrível", afirmou.

O bebê não receberá um título de príncipe automaticamente a não ser que a rainha intervenha. A restrição acontece, porque o rei George V limitou os títulos reais em 1917. Ele poderá usar um dos títulos menores de Harry e ser conhecido como o Conde de Dumbarton.

Por causa do preconceito nas regras que cercam os títulos hereditários, se tivesse nascido uma menina, ela não poderia se tornar a Condessa de Dumbarton.

As apostas sobre o nome do bebê estão sendo feitas nos sites especializados — e incluem até mesmo opções inusitadas, como "Donald" e "Brexit".

Meghan, que antes de entrar para a família real já era uma conhecida atriz norte-americana, se casou com Harry em maio de 2018, na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Com isso, ela se tornou a mais recente plebeia a entrar para a realeza britânica.

O primeiro na linha de sucessão do trono britânico é o príncipe Charles, filho de Elizabeth II e pai de Harry. O segundo é o príncipe William, irmão de Harry, seguido pelos seus três filhos: George, Charlotte e Louis.

Duque e Duquesa de Sussex

Harry é filho do príncipe Charles e da falecida Diana de Gales, e neto da rainha Elizabeth 2ª. O título de Duque e Duquesa de Sussex foi concedido pela rainha horas antes do casamento, em maio. O título era um dos poucos que ainda estavam vagos e sua origem remonta a 1801, quando o então Rei George III (1738-1820) concedeu o ducado de Sussex ao seu filho Augusto.

