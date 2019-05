DA QUEM



Amigos e familiares de Caroline Bittencourt se reuniram nesta segunda-feira (6) na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, onde foi realizada a missa de sétimo dia da morte da modelo. Aos 37 anos, Carol morreu após cair de barco durante forte tempestade, no litoral paulista, no dia 28 de abril.

O corpo foi localizado na segunda-feira (29) e a cerimônia de cremação aconteceu na terça-feira (30) no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

"A gente tem que aceitar. A Carol foi embora na melhor fase da vida dela. Estava muito feliz, queria ter um filho com o Jorge [Sestini, marido]...", afirmou a apresentadora Isabella Fiorentino, amiga de longa data de Caroline, que salientou ainda a importânncia dos amigos a darem força a Isabelle, de 17 anos, filha da modelo. "Ela está dilacerada. É um momento muito duro", completou Adriane Galisteu.

Adriane Galisteu falou com carinho da amiga. "Ela tinha acabado de casar, tinha uma família espetacular. Essa foi a chance dos amigos estarem ao lado da família. Vou elbmrar dela com alegria, simpática, que só fazia o bem."

A missa foi celebrada pelo padre Paulo Ricardo. "Carol era alegre, aberta, sem preconceitos. Ela era falante, boa ouvinte e frequentava o grupo de orações aqui da igreja."

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou com a imprensa ao término da missa. "Conheço a Carol há mais de dez anos. Essa foi uma das missas mais difíceis que eu já vim. Sentimos a dor por não poder vê-la mais e pela família que não terá mais a Carol por perto."

O empresário Danilo Faro, imão do apresentador Rodrigo Faro, também falou com carinho sobre a amiga. "Nós éramos amigos há muiito tempo. Ela era uma grande amiga, fomos pegos de surpresa com essa triste notícia. Temos certeza que ela está bem. Deus vai proteger a família. Viemos celebrar a memória de alguém especial. Ela era muito querida."

A apresentadora Adriana Colin falou que a perda da amiga é difícil de ser assimilida. "A comoção é geral. A gente está extremamente chocada. Ela era uma pessoa muito espiritualizada. Neste momento, a gente só pode encontrar forças em Deus. Está todo mundo sem chão."

O youtuber Caio Fischer também falou sobre a dificuldade de compreender a perda. "Esse ano tem tanta tragédia acontecendo no mundo... Até agora não digeri. A gente era muito amigo. Ela era linda por fora e por dentro. A gente ainda está perplexo. Temos que orar por ela."

Manuela Scarpa/Brazil News Isabella Fiorentino, Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/missa-de-setimo-dia-para-caroline-bittencourt-reune-amigos-e-familiares-em-sp.html