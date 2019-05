DO METRÓPOLES



A Mattoni Comunicação não responde mais pela cantora Anitta. Após três anos sendo assessorada pelo escritório, a funkeira decidiu romper o contrato logo depois do Carnaval deste ano. De acordo com o portal UOL, o motivo de rescisão envolve Bruna Marquezine.

A atriz global — assim como Isis Valverde, Tatá Werneck, Mariana Ximenes, Camila Queiroz e Nathalia Dill — é assessorada pela Mattoni, que parece dar mais crédito a ela que a Anitta. Prova disso teria ocorrido nas eleições, em outubro de 2018.

Na época, a funkeira chegou a ser ameaçada por fãs de boicote por não se manifestar acerca de sua opinião política. Ela teria procurado suporte da assessoria, que passou rasas orientações sobre como se manifestar sobre o assunto. Revoltada, Anitta só colocou um ponto final após ser a celebridade mais comentada do Carnaval deste ano.

Na folia, ela beijou Neymar Jr. e caiu na boca da mídia. A assessoria, diante disso, teria cruzado os braços. A preferência por Bruna — ex-namorada do craque do Paris Saint-Germain — teria ficado evidente. Ao UOL, uma fonte próxima à cantora deu detalhes sobre esses episódios.

“Anitta não é de ficar calada nem de ficar fingindo que nada acontece quando está no meio de uma confusão. Ela vai lá se defender, só sentiu a falta de uma orientação mais profissional da assessoria [nas eleições]. Guardou, mas ficou com o pé atrás. Depois do Carnaval, ela sentiu o clima pesado e resolveu trocar de assessores”, disse.

Ainda conforme a publicação, Anitta já negocia com outros representantes, como a Stampa Comunicação, responsável por acompanhar artistas como Marina Ruy Barbosa, Mônica Iozzi e Giovanna Antonelli.

