DA REVISTA MONET



A atriz inglesa Naomi Watts deu uma alfinetada nos organizadores do concorrido baile de celebridades Met Gala por não ter sido convidada para a edição de 2019 do evento.

Hoje aos 50 anos e com duas indicações ao Oscar no currículo, a artista esteve sempre presente nas edições prévias da festa, no entanto não recebeu convite para a mais recente edição do baile. Ela lamentou o “esquecimento” em um post no Instagram, com um vídeo mostrando as vários vestidos utilizados por ela em Met Galas passados.

“Me mandaram para o banco esse ano, mas curtindo mesmo assim… Divirtam-se essa noite”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

O jornal britânico Daily Mail revelou ter entrado em contato com os organizadores do Met Gala para saber mais sobre a decisão de não convidar Naomi Watts em 2019, mas não houve nenhum posicionamento público sobre o tema.

No espaço de comentários do post de Watts, várias pessoas prestaram solidariedade a ela. “Você é muito melhor do que eles!”, escreveu alguém. “Não ligue para isso…”, sugeriu outra. “Eles foram muito sem educação com você”, afirmou uma terceira.

As indicações de Watts ao Oscar ocorreram por ‘21 Gramas’ (2003) e ‘O Impossível’ (2012). Entre os blockbusters já estrelados por ela estão sucessos como ‘King Kong (2005), 'Cidade dos Sonhos' (2001) e ‘Birdman’ (2014).

Getty Images Naomi Watts

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/05/atriz-naomi-watts-da-alfinetada-por-nao-ter-sido-convidada-para-o-met-gala-me-mandaram-para-o-banco.html