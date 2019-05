DA CARAS



Na última segunda-feira, 5, Luciana Gimenez desembarcou em Brasília, onde realizou uma entrevista com Jair Bolsonaro. Além de trazer à tona diversos assuntos de interesse da população sobre os feitos do governo atual, o Presidente da República relembrou os velhos tempos em que participava, ainda como Deputado, dos programas da jornalista na Rede TV!

De acordo com informações veiculadas pela colunista Bela Megale, nesta terça-feira, 7, do Jornal O Globo, a apresentadora recebeu um convite para desempenhar um papel importantíssimo neste instante do comando de Bolsonaro. Ao que se parece, Luciana será garota-propaganda da Reforma da Previdência.

Além dela, outros nomes como Ratinho, do SBT, teria sido contratado para desempenhar o papel. A publicidade em questão não estaria limitada mais a intervalos comerciais e entraria como parte dos programas citados acima. Os apresentadores contratados serão remunerados pelo governo federal para defender a reforma durante suas respectivas atrações.

A estratégia de Jair desbravará todos os meios de comunicação possíveis, não só a televisão, mas também, responsáveis por programas de rádio de tamanha expressividade no cenário de audiência da atualidade. Ainda na nota de Bela Megale, foi noticiado que os anúncios devem ser veiculados a partir da segunda quinzena deste mês.

A entrevista de Luciana com Bolsonaro irá ao ar nesta terça-feira, 7, no Luciana By Night.

