DO METRÓPOLES



Enquanto alguns artistas aproveitam para conhecer lugares paradisíacos durante as férias, Deborah Secco tirou seu período de folga para fazer boas ações. Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, a atriz está se dedicando ao projeto Retratos de Esperança, do Fraternidades Sem Fronteiras, que leva ajuda a pessoas carentes pelo Brasil.

De acordo com o jornalista, Deborah resolveu apoiar uma mãe de seis filhos que vivia em uma casa de pau a pique no sertão da Bahia. Dessa forma, a atriz doou uma casa para a família que, agora, passará a ter mais estrutura para viver.

Deborah vai além de só ajudar e quer ser a “garota-propaganda” do projeto. Eu sempre fui aquela pessoa que faz as coisas e não fala. Hoje estou aprendendo que a nossa voz divulgando os projetos é tão importante quanto nossas ações pessoais. Estou muito feliz por poder participar de tudo isso. É realmente emocionante”, contou à publicação.

O projeto Retratos de Esperança nasceu do fotógrafo Bismarck Araújo, que, por meio de um livro de fotografias, quer despertar a humanidade com a já conhecida situação dos municípios do estado e a necessidade de retorno aos fotografados. Para realizar doações, basta entrar no site da campanha.

Reprodução Família que Deborah Secco ajudou

Fonte: https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/de-ferias-deborah-secco-doa-casa-para-mae-de-6-filhos-na-bahia