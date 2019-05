DA QUEM



UAU! Isis Valverde está com a agenda profissional cheia e nesta terça-feira (7) a mãe de Rael fez um ensaio fotográfico em um cenário paradisíaco. A atriz publicou uma foto em que aparece de biquíni e segura uma prancha de surfe.

Longe da televisão desde o fim de A Força do Querer (2017), ela está reservada para o elenco de Amor de Mãe, novela das 9 que substituirá A Dona do Pedaço, que estreia no dia 20 de maio no lugar de O Sétimo Guardião.

Durante a gestação, Isis escolheu se dedicar integralmente à maternidade. Quando engravidou, ela estava pré-escalada para o posto de protagonista da novela Espelho da Vida, exibida entre setembro de 2018 e abril deste ano. Com sua saída do elenco, o posto de mocinha da trama ficou com a atriz Vitória Strada.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/isis-valverde-posa-de-biquini-para-ensaio.html